Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitagabend in einem Balinger Supermarkt zuerst Alkohol und Lebensmittel gestohlen und im Anschluss noch den Ladendektektiv angegriffen. Der Räuber konnte flüchten.

Der Tatverdächtige habe in dem Supermarkt in der Balinger Albrechtstraße Alkohol und Getränke im Wert von 20 Euro in der Kleidung am Körper versteckt, heißt es im Polizeibericht. Gegen 17.45 Uhr bezahlte er weitere Waren ordnungsgemäß an der Kasse.

Als er fertig war, wurde er nach dem Kassenbereich vom Ladendetektiv angesprochen. Da der Tatverdächtige durch die bereits verschlossene Glastür im Eingangsbereich nicht flüchten konnte, gelang es dem Ladendetektiv, ihn zunächst festzuhalten.

Der Tatverdächtige schlug dem Ladendetektiv daraufhin mit der Faust ins Gesicht und trat im Anschluss so lange gegen die Glastür, bis diese aus der Halterung herausbrach, so dass sie sich in der Folge einen Spalt öffnete. Durch diesen gelang ihm dann die Flucht.

Fahndung der Polizei ohne Erfolg

Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. An der Glastür im Eingangsbereich ist nach derzeitigem Stand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden.