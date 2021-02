Supermärkte mit im Boot Neues Foodsharing-Projekt in Rosenfeld-Bickelsberg

Organisatoren holen Waren selbst ab

Überwiegend abends fahren Müllges und seine Food­sharing-Mitstreiter Supermärkte, Bäckereien, Tankstellen-Shops oder Gärtnereien an und holen zu einer festgelegten Uhrzeit dort bereitgestellte Lebensmittel ab, die nicht mehr optimal aussehen, das Mindesthaltbarkeitsdatum knapp erreicht oder überschritten haben und für die Abfalltonne aussortiert worden sind.

In Balingen wandern diese in den "Fairteiler", eine kleine Holzhütte beim Kindergarten St. Franziskus neben dem katholischen Gemeindezentrum Heilig Geist. Anderes wird an soziale Institutionen geliefert. Das Bickelsberger Waaghäusle will Müllges nun mit Regalen und Kisten ausstatten, möglicherweise auch mit einem Kühlschrank.

Dort könnten die Lebensmittel lagern, die beispielsweise vom Edeka-Koch-Markt in Rosenfeld bereitgestellt werden. Dieser sei mit im Boot.

Damit, so Müllges, werde verhindert, dass Essbares im Abfallcontainer landet wie geschätzt 30 Prozent der Lebensmittel. Man wolle auf diese Weise die Energie, die bei der Produktion investiert werde, nicht verschwenden, sondern sinnvoll nutzen. Außerdem, so Müllges, gebe es sicherlich auch in Rosenfeld Familien, welche solche kostenlosen Lebensmittel gut brauchen könnten. Die Initiative arbeitet laut Müllges auch mit der Flüchtlingsunterkunft in Isingen zusammen, die mit den im Rahmen des Foodsharing gesammelten Lebensmitteln versorgt wird.