Supermärkte in Aichhalden und Umgebung: Betrügerische Bettler unterwegs? Das weiß die Polizei

1 Bettler sollen an und in Supermärkten in der Umgebung unterwegs sein. (Symbolfoto) Foto: Wegner

Auf Facebook warnen Nutzer vor zwei Männern, die in den vergangenen Tagen und Wochen in Supermärkten in Aichhalden und Umgebung Menschen um Geld gebeten haben sollen. Was sagt die Polizei dazu?









Eine Frau warnt in einer lokalen Facebook-Gruppe: „Im Netto Aichhalden waren vorhin zwei Männer, die vor und sogar im Laden Menschen angesprochen haben.“ Sie hätten nur gebrochen Deutsch gesprochen und eine Unterschrift auf einem Tablet sowie Bargeld wollen. „Als eine Frau draußen sagte, sie möchte eine Kontonummer zum Überweisen, sind sie in einem schwarzen Auto schnell davon Richtung Dorf gefahren. Der eine hat ganz vorne am Parkplatz schon im Auto gewartet“, heißt es in dem Beitrag weiter. Die Frau habe die Polizei gerufen.