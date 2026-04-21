Superlative in Rottweil: Testturm meldet neuen Rekord – 1.000.000. Besucher auf der Plattform

Besonderer Meilenstein auf dem TK Elevator Testturm in Rottweil: Jetzt wurde der 1.000.000. Besucher begrüßt. Und dieser wurde natürlich beschenkt.

Der TK Elevator Testturm in Rottweil hat am Wochenende seinen 1.000.000. Besucher, Dirk Diestel aus Überlingen, begrüßt. Dieser Meilenstein unterstreicht laut Pressemitteilung einmal mehr die besondere Anziehungskraft des Testturms weit über die Region hinaus – als touristisches Highlight, architektonisches Wahrzeichen und Symbol deutscher Ingenieurkunst.

Für den millionsten Besucher hat TK Elevator im Rahmen einer kleinen Feier ein Geschenkpaket überreicht, bestehend aus einer Besucher-Jahreskarte sowie einem Buch über den Testturm.

Als besonderes Highlight nahm Dirk Diestel an einer exklusiven Führung teil. Gemeinsam mit Turmmanagerin Beate Höhnle erhielt er Einblicke in Bereiche, die der Öffentlichkeit regulär nicht zugänglich sind, darunter den Technikbereich, den Maschinenraum, den Massendämpfer sowie den Transportschacht.

Turmmanagerin Beate Höhnle überreicht Dirk Diestel als millionstem Besucher ein Geschenk. Foto: TKE

Dirk Diestel war im Rahmen eines Ausflugs mit seiner Tauchgruppe aus Überlingen vor Ort und durfte sich über den besonderen Gewinn freuen. Er zeigte sich von der Technik und der gesamten Anlage beeindruckt und bezeichnete den Besuch als ein besonderes Erlebnis.

„Den millionsten Besucher persönlich zu begrüßen, war für unser gesamtes Team etwas ganz Besonderes. Der Testturm verbindet auf einzigartige Weise Erlebnis, Architektur und Zukunftstechnologie – und genau das begeistert unsere Gäste seit Jahren“, sagt Beate Höhnle, Testturm-Managerin von TK Elevator in Rottweil. Seit der Eröffnung der Besucherplattform am 7. Oktober 2017 hat sich der Testturm zu einem Publikumsmagneten entwickelt.

Besucherplattform auf 232 Metern

Der Turm ist 246 Meter hoch, die Besucherplattform auf 232 Metern ist die höchste öffentliche Besucherplattform Deutschlands. Gleichzeitig ist der Testturm ein Forschungs- und Entwicklungsstandort für innovative Aufzugssysteme. In zwölf Testschächten werden unter anderem neue Hochgeschwindigkeitsaufzüge und weitere Technologien für die urbane Mobilität von morgen erprobt.

Austragungsort des Towerrun

Neben dem regulären Besuchsangebot hat sich der Testturm auch als Ort für besondere Anlässe etabliert. Die Räumlichkeiten können für Veranstaltungen genutzt werden. Dafür stehen unter anderem die Besucherplattform, mehrere Konferenzräume sowie verschiedene Lobbybereiche zur Verfügung. Darüber hinaus setzt der Turm auch sportliche Akzente – etwa mit dem TK Elevator Towerrun, der seit 2018 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus vielen Ländern nach Rottweil bringt und 2026 in seine siebte Auflage geht.

Von Steinmeier bis Profifußballer

Zu den prominenten Gästen der vergangenen Jahre zählt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der den Testturm im Rahmen seines Aufenthalts in Rottweil besichtigte. Auch aus dem Sport erhielt der Turm hochkarätigen Besuch von Bayer 04 Leverkusen. Der damalige deutsche Fußballmeister verbrachte einen exklusiven Mannschaftsabend auf der Besucherplattform und erhielt eine besondere Führung durch den Testturm.

Gleich daneben wird die Hängebrücke eingeweiht

Die erreichte Millionenmarke unterstreicht die besondere Bedeutung des TK Elevator Testturms als Besuchermagnet, Veranstaltungsort und Innovationsstandort.

Im ersten Jahr nach der Eröffnung hatte der Testturm bereits die 200.000-Besucher-Marke geknackt. In wenigen Tagen wird gleich in der Nachbarschaft die neue Hängebrücke Neckarline in Rottweil eingeweiht.

Info zu TKE

TK Elevator (TKE) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des vertikalen Transports und der urbanen Mobilität und bietet Technologie, die die Welt in Bewegung hält, von der Planung bis zur Installation und Wartung von Aufzügen, Fahrtreppen, Fahrsteigen, Fluggastbrücken, Treppenliften, Plattformliften und Privataufzügen aller Hersteller – überall und jederzeit. TK Elevator wurde nach der Abspaltung vom thyssenkrupp Konzern im Jahr 2020 eigenständig. Im Geschäftsjahr 2024/2025 erzielte das Unternehmen nach eigenen Angaben einen Umsatz von rund 9,2 Milliarden Euro. Mit rund 50.000 Mitarbeitern, 25.000 Servicetechnikern und über 1000 Standorten weltweit bewegt uns, was Menschen bewegt.