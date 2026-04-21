Superlative in Rottweil: Testturm meldet neuen Rekord – 1.000.000. Besucher auf der Plattform

Besonderer Meilenstein auf dem TK Elevator Testturm in Rottweil: Jetzt wurde der 1.000.000. Besucher begrüßt. Und dieser wurde natürlich beschenkt.
Der TK Elevator Testturm in Rottweil hat am Wochenende seinen 1.000.000. Besucher, Dirk Diestel aus Überlingen, begrüßt. Dieser Meilenstein unterstreicht laut Pressemitteilung einmal mehr die besondere Anziehungskraft des Testturms weit über die Region hinaus – als touristisches Highlight, architektonisches Wahrzeichen und Symbol deutscher Ingenieurkunst.