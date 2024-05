Ob Brunnenkresse, Rotklee oder Sauerampfer, ob Bärwurz, Löwenzahn oder Spitzwegerich: Am Wegesrand und im Unterholz wachsen Wildkräuter in Hülle und Fülle. Von Laien schnell als Unkraut abgetan, werden sie von Kennern geschätzt, gesammelt und genossen, heißt es in einer Mitteilung der Baiersbronn Touristik.

Christine Bissell ist Wildpflanzenguide und kenne wie kaum ein anderer die besten Kräutersammelplätze im Baiersbronner Wanderhimmel. Aber nicht nur das, sie kenne auch deren heilende Wirkung und die besten Anwendungsmethoden.

„Diese Kräuter sind unser heimisches Superfood. Sie sind essbar und gesund. Doch die Wenigsten wissen, dass bei uns fast jede dritte Pflanze zum Verzehr geeignet ist. Viele davon schmecken richtig zubereitet auch sehr gut“, wird sie in der Mitteilung zitiert.

Wildpflanzen in der Küche

Dass viele Wildkräuter gut schmecken, wissen einige Baiersbronner Köche ganz genau, heißt es weiter. Sie verwöhnen zu jeder Saison die Gaumen ihrer Gäste und bereiten geschmacksintensive Gerichte mit verschiedenen heimischen Wildpflanzen zu, die mit besonderen Aromen überraschen. Wer also in Baiersbronn mit offenen Augen durch die Natur geht, werde staunen, was da so alles wächst und gedeiht, heißt es in der Mitteilung weiter.

Damit dabei niemand die wertvollen Kräuter verpasst, bieten Wildpflanzenguides wie Christine Bissell geführte Touren an. Die Teilnahme lohne sich, denn die Heilwirkung sei ebenso vielfältig wie die Verwendung in der heimischen Küche.

Die Baiersbronn Touristik listet auch fünf der wichtigsten Kräuter aus der Region Baiersbronn auf, mit Infos zu ihrer gesundheitlichen Wirkung und Rezeptideen für zuhause.

Spitzwegerich

Die gekochten Blätter und Blüten haben einen champignonartigen Geschmack. Spitzwegerich sei eine der am weitesten verbreiteten Heilpflanzen, wirke antibakteriell und sei reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Die frisch zerriebenen Blätter würden äußerlich zur Blutstillung bei Verletzungen, bei Verbrennungen, Schwellungen und Insektenstichen helfen. Innerlich würden sie unter anderem Atemwegsbeschwerden lindern. Spitzwegerichblätter peppen jeden Salat auf oder schmecken gekocht als Gemüse, zum Beispiel im Omelette.

Rotklee

Die Blätter schmecken laut Baiersbronn Touristik säuerlich bis herb, die Blüten süß. Rotklee gelte als leberfreundlich und appetitanregend. Außerdem soll er bei Frauen Wechseljahresbeschwerden lindern. Junge Blätter verfeinern den Salat, die Blüten dienen als Dekoration.

Löwenzahn

Die Blätter schmecken herb würzig, die Blüten honigartig und die Wurzeln bitter. Löwenzahn wirke stark entwässernd. Die bekannteste Verwendung ist im Salat, allerdings nur im Frühjahr. Aus den Blütenknospen lasse sich ein köstliches Gemüse zubereiten, das geschmacklich an Rosenkohl erinnere.

Fichte

Essbar sind unter anderem die Nadeln, wobei die weichen zitronenartig schmecken und ältere ein harzig-frisches Waldaroma haben. Die jungen Fichtentriebe besitzen laut der Mitteilung einen hohen Vitamin-C-Gehalt sowie ätherische Öle, die bei Atemwegserkrankungen helfen. Die frischen Triebe können im Frühjahr zu Fichtentriebspitzen-Gelee oder Fichtenspitzensirup verarbeitet werden. Als Würzmittel verfeinern sie Salate, Quarkspeisen oder Suppen.

Brunnenkresse

Die Blätter schmecken aromatisch, sind aber scharf wie Rettich. Der hohe Vitamin- und Mineralgehalt unterstützt die Blutreinigung im Körper und wirkt fiebersenkend, so die Baiersbronn Touristik. Junge Blätter passen in den Salat oder fein gehackt in den Kräuterquark.