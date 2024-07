Supercup beim TSV Frommern: Torhüter trifft entscheidend – SpVgg Trossingen schlägt den BSV

1 Die SpVgg Trossingen (rote Trikots) schlug Rangendingen 4:1 und sicherte sich den historischen Triumph beim Supercup. Foto: Kara

Beim erst- und einmalig ausgetragenen Supercup auf dem Sportgelände des TSV Frommern kam es im Finale zum Duell zwischen Schwenningen und Trossingen. Die SpVgg siegte nach Elfmeterschießen.









In der Bezirksliga kämpften sie bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft und auch im Pokalfinale standen sich die beiden Teams gegenüber. So war es fast folgerichtig, dass der BSV Schwenningen und die SpVgg Trossingen auch beim Supercup in Frommern das Finale bestritten – und wieder hatte Trossingen das bessere Ende im Elfmeterschießen für sich. Torhüter Marcel Bender verwandelte den entscheidenden Strafstoß.