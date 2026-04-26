Super Stimmung: Beim Lörracher Frühlingsfest strahlen Stadt und Sonne um die Wette

Das altbewährte Frühlingsfest hatte diesmal viel Neues zu bieten. Dazu gehörten Jubiläen und eine Geschäftsübergabe. Auch der Veranstalter „Pro Lörrach“ sein 50-jähriges Bestehen.

Ein Frühlingsfest der Jubiläen belebte am Wochenende bei angenehmen, fast schon sommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein die Lörracher Innenstadt. Das fing schon beim Veranstalter „Pro Lörrach“ an. Die Aktionsgemeinschaft aus Einzelhandel, Dienstleistung und Handwerk blickt in diesem Jahr auf ihr 50-jähriges Bestehen zurück. Das beliebte Stadtfest wurde von den Gewerbetreibenden bereits seit 1980 ins Leben gerufen.

In diesem Jahr war das Motto „Lörrach swingt“ für das zweitägige Fest besonders passend – als eine Art Reminiszenz an den Lörracher Jazz Club 56, der nunmehr auf 70 erfolgreiche Jahre zurückblicken kann. Aus diesem Anlass sponserte der Club als langjähriger Partner bereits am Samstag einen Auftritt der „Funky Marching Band“ aus Freiburg. Auch körperlich recht beschwingt musizierte sich die Truppe in der Mittagszeit durch die belebte Innenstadt und sorgte auf diese Weise für beste Laune.

Autos und Camper in allen Formen und Farben

Am Sonntag folgte ein hochkarätiges Livemusik-Programm auf insgesamt vier Bühnen. Über vier Stunden hinweg sorgten die Bands „Groovepack“, „Eva Wine and Jazz“, „Coco Dieze“ und „Just Jazz“ für Feststimmung in der gesamten Innenstadt. Möglich wurde dieses beeindruckende Festprogramm durch langjährige Sponsoren wie Sparkasse, Naturenergie, Volksbank sowie die regionalen Autohäuser.

Die Spargelkönigin Agathe Khenfer war mit ihrer Großmutter Francoise Icard in Lörrach. Foto: Alexandra Günzschel

Letztere bereicherten das Frühlingsfest mit ihrer „Automeile“ entlang der Grabenstraße, der Tumringer Straße und auf dem Senser Platz. Autos und Camper in allen Formen und Farben, als Verbrenner oder mit Elektroantrieb, warteten dort auf Interessenten, die unkompliziert auch mal probesitzen durften.

Die Verkäufer entlang der Meile zeigten sich sehr zufrieden mit der Resonanz. Die sei deutlich besser als beim Herbstfest, bemerkte etwa Skoda-Verkäufer Igor Schlotthauer. Er sprach von einem regen Interesse, insbesondere auch an Elektro-Autos.

Geschäftsübergabe mit ältester Gugge der Stadt

Eine besondere Festeinlage gab es am Samstagnachmittag auf der Grabenstraße. Dort spielte die älteste Gugge aus Lörrach, die Guggemusik 53, anlässlich der erfolgreichen Geschäftsübergabe von Lindeman Optik – ein Lörracher Traditionsbetrieb ebenfalls seit 1953.

Besondere Jubiläen gab es auch bei den Städtepartnerschaften: So kann die älteste Jumelage mit dem französischen Sens mittlerweile auf 60 Jahre zurückblicken, während die Partnerschaft mit Senigallia in diesem Jahr immerhin bereits seit 40 Jahren besteht. Und so präsentierte sich der Partnerschaftsverein „Lörrach International“ zusammen mit Vertretern aus den Lörracher Partnerstädten Sens, Chester, Meerane, Edirne und Village-Neuf auf dem Alten Markt mit zwei internationalen Vorspeisentellern aus Wurst oder Käse. Nicht alles durfte importiert werden, so dass das türkische Edirne nichts Landestypisches anbieten konnte und das britische Chester ihre heimischen Lebensmittel hier vor Ort erwerben musste.

Sehr beliebt: Die Automeile. Foto: Alexandra Günzschel

Dennoch bot die derart zur Schau gestellte kulinarische Vielfalt einen hervorragenden Anlass, um mit den internationalen Gästen ins Gespräch zu kommen.

An diesem Stand war am Samstagvormittag auch Oberbürgermeister Jörg Lutz anzutreffen. Er berichtete von seinem Eindruck, dass der europäische Gedanke in Anbetracht der geopolitischen Ereignisse bei vielen gerade wieder im Aufwind sei. Kathryn Andrews aus Chester nutzte derweil die Gelegenheit, mit kleinen Geschenktüten voller britischer Produkte um Touristen zu werben. „Trotz des Brexits seid ihr sehr willkommen“, lautete ihre Botschaft, die sie mit einer Auswahl an Tee und Süßigkeiten unterstrich.

Die französische Delegation aus Village-Neuf war gleich mit der 20. Spargelkönigin Agathe Khenfer angereist. Die Freunde aus dem Elsass hatten zur Abwechslung einen Spargelgugelhupf mitgebracht, während Lörrachs älteste Partnerstadt Sens nicht etwa mit Wein, sondern einem Craft Beer für sich warb.

Foto: Alexandra Günzschel

Dies freilich waren nur einige der vielen kulinarischen Angebote bei dem zweitägigen Frühlingsfest. Geboten wurde eine bewährte Mischung aus Einkaufserlebnissen – wie gewohnt ergänzt durch einen verkaufsoffenen Sonntag - Streetfood sowie beschwingter Musik.

Positives Fazit desOberbürgermeisters

Etwas abseits vom Festgeschehen hatte die Stadt Lörrach am Samstag zu einem Teilhabeprozess eingeladen. Es ging um eine sinnvolle Umnutzung des Krankenhausgeländes in der Spitalstraße, das für Patienten bald nicht mehr benötigt wird. Über diese Veranstaltung berichten wir noch gesondert.

Beim abschließenden Pressegespräch am Sonntagabend dankte Oberbürgermeister Jörg Lutz noch einmal ausdrücklich allen Organisatoren. Für Peter Vogl von Pro Lörrach war das Wochenende ein voller Erfolg. „Ziel war, die Veranstaltung stärker in der Stadt zu verteilen. Nicht immer nur der Marktplatz – wir wollten einen richtigen Rundlauf hinbekommen.“

Rundum zufrieden: Die Organisatoren. Foto: Boller

Auch für Marion Ziegler-Jung hat sich das Konzept ausgezahlt. „So ein Wochenende – vor allem mit verkaufsoffenem Sonntag – gibt den Leuten einfach mehr Zeit zum Einkaufen und für das Erlebnis, sagte sie. Der Handel könne hier zeigen, was er besser könne als der Online-Versand.

Für Felix Herrmann vom Jazz Club 56 war das musikalische Angebot ein Erfolgsfaktor. „Gute Bands bringen die Leute – und genau den Mix wollten wir auch“, sagte er. Am Hebelpark sei es eher bluesig gewesen, daneben habe es aber auch Swing und Jazz gegeben. „Und am Samstag hatten wir eine starke Marching Band, die durch die Stadt gezogen ist.“