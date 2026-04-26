Super Stimmung: Beim Lörracher Frühlingsfest strahlen Stadt und Sonne um die Wette

Das altbewährte Frühlingsfest hatte diesmal viel Neues zu bieten. Dazu gehörten Jubiläen und eine Geschäftsübergabe. Auch der Veranstalter „Pro Lörrach“ sein 50-jähriges Bestehen.
Ein Frühlingsfest der Jubiläen belebte am Wochenende bei angenehmen, fast schon sommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein die Lörracher Innenstadt. Das fing schon beim Veranstalter „Pro Lörrach“ an. Die Aktionsgemeinschaft aus Einzelhandel, Dienstleistung und Handwerk blickt in diesem Jahr auf ihr 50-jähriges Bestehen zurück. Das beliebte Stadtfest wurde von den Gewerbetreibenden bereits seit 1980 ins Leben gerufen.