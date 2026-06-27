Diese Entdeckung lässt Astronomen staunen: Zwei Riesenplaneten haben eine geringere Dichte als Zuckerwatte. Dafür haben Forscher verschiedene mögliche Erklärungen parat.
Oxford - Ihre mittlere Dichte ist geringer als die von Zuckerwatte: Die zwei Planeten des 1.100 Lichtjahre entfernten Sterns TOI-791 sind so groß wie Jupiter, besitzen aber nur etwa ein Dreißigstel seiner Masse. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachblatt "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society". Die Wissenschaftler hoffen nun, mit genaueren Beobachtungen etwas über die Entstehung und Entwicklung dieser rätselhaften Objekte zu erfahren.