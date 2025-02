Super Bowl: Zur Halbzeit gibt’s Kendrick Lamar – und kurz wird es auch politisch

11 Kendrick Lamar rappt – umgeben von Tänzern in den US-Farben Rot-Weiß-Blau. Foto: AFP/TIMOTHY A. CLARY

Die Halbzeitshow des Super Bowls ist längst so wichtig wie das NFL-Spiel an sich. Kendrick Lamars Programm gibt sich patriotisch. Politisch wurde es erst, als ein Mann mit Palästina-Fahne die Show kurzfristig kaperte.









Wer gehofft hatte, Taylor Swift würde in der Halbzeit zu Rap-Ikone Kendrick Lamar auf die Bühne kommen, wurde enttäuscht: Es war nicht der Abend des Popsuperstars. Auf dem Super-Bowl-Rasen zerlegten die Philadelphia Eagles die „Three-peat“-Träume ihres Freundes Travis Kelce und der anderen Kansas City Chiefs – und für die 35-Jährige gab es in New Orleans Jubel, aber auch laute Buhrufe. Mehr als für Donald Trump, der als erster amtierender US-Präsident einen Super Bowl live im Stadion sah. Seine Vorgänger hatten darauf verzichtet, auch um die Sicherheitsvorkehrungen, die bei so einem Mega-Event ohnehin schon unheimlich aufwendig sind, nicht noch zu verkomplizieren.