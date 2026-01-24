Super Bowl: Trump bleibt Super Bowl fern und kritisiert Sänger

Der US-Präsident stimmt in den Chor der Kritiker zu den Musik-Acts ein. Aber das soll angeblich nicht der Grund sein, warum Trump nicht zum Super Bowl kommt.
Washington - US-Präsident Donald Trump kommt nicht zum diesjährigen Super Bowl. Die US-Boulevardzeitung "New York Post" berichtete das unter Berufung auf ein Interview mit dem Republikaner. Zugleich äußerte Trump Kritik an den Musik-Acts beim Finale der US-amerikanischen Football-Liga NFL im Februar in Kalifornien. Die Künstler gelten als Trump-kritisch.