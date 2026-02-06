Bad Bunny verzichtet aus Protest gegen die US-Migrationspolitik auf Konzerte in den Staaten – und steht nun ausgerechnet beim Super Bowl im Rampenlicht. Wer ist der meistgehörte Sänger des Planeten?
Santa Clara - Wenn am 8. Februar (Ortszeit) im kalifornischen Santa Clara der Super Bowl LX steigt, blickt die Welt nicht nur auf das Finale der National Football League (NFL). Die gigantische Halbzeit-Show erzeugt längst so viel mediale Aufmerksamkeit wie das Spiel selbst. In diesem Jahr steht der puerto-ricanische Superstar Bad Bunny im Zentrum – nicht nur als Künstler, sondern als Symbol kultureller und politischer Debatten in den USA.