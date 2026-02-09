Super Bowl: Patriots-Spieler kommt in Handschellen zum Spiel
Mack Hollins vor dem Super Bowl 60. in Santa Clara. Foto: Charlie Riedel/AP/dpa

Mack Hollins von den New England Patriots hat vor dem Super Bowl mit seinem Outfit für Aufsehen gesorgt.

Mack Hollins, Wide Receiver der New England Patriots, ist mit einem besonderen Outfit zum Super Bowl im Levi’s Stadium von Santa Calara erschienen. Der Offensivspieler erschien vor der Partie gegen die Seattle Seahawks in der Nacht zum Montag (deutsche Zeit) mit Hand- und Fußfesseln und einer Gesichtsmaske, die an die Filmfigur Hannibal Lecter (Das Schweigen der Lämmer) erinnerte. Außerdem trug Hollins Sträflingskleidung.

 

Was es mit dem besonderen Outfit auf sich hat – ob es sich um ein politisches Statement handelte – war zunächst nicht klar. Der 32-Jährige ist bekannt dafür, dass er barfuß zu den Partien erscheint. So auch am Sonntag. Teils war Hollins auch schon bei eisigen Temperaturen ohne Oberbekleidung in den Katakomben aufgetaucht. Beim Aufwärmen vor dem NFL-Finale blieb Hollins barfuß. Mit seinem Trikot der Walsh Jesuit High School zollte er seinem Trainer Mike Vrabel, der dort spielte, Tribut.

 