1 Bryan Cranston und Aaron Paul aus der Serie „Breaking Bad“ werben zum Super Bowl für die Maischips-Marke Popcorners. Foto: imago/Cinema Publishers Collection/Frank Ockenfels/AMC

Beim Super Bowl dreht sich nicht alles nur um Football. Die Zuschauer fiebern auch den Werbeclips mit großen Stars entgegen. Wir stellen die besten Commercials vor.









Link kopiert Diesen Artikel teilen











Jeweils 30 Sekunden dauern die Werbespots, die beim Super-Bowl-Finale im US-Fernsehen gezeigt werden. Dafür ruft der US-Sender Fox Medienberichten zufolge einen Preis von 7 Millionen US-Dollar auf – umgerechnet 6,54 Millionen Euro. Laut Statista sind die Werbekosten beim Super Bowl seit Jahren kontinuierlich gestiegen. Zum Vergleich: im Jahr 2010 kostete ein Werbeeinspieler noch rund 2,95 Millionen US-Dollar, nach heutigen Umrechnungskurs sind es 2,76 Millionen Euro.

In Deutschland wird der Super Bowl bei Pro Sieben und DAZN übertragen. Dort kann man die für den amerikanischen Markt produzierten Clips aber nicht sehen. Diese Werbespots werden nur in den USA gezeigt. Doch die meisten Unternehmen fahren parallel eine Social-Media-Kampagne und stellen die Werbespots ins Internet. Zum Teil gibt es im Netz auch extra lange Versionen. Wir stellen unsere Favoriten vor.

Miles Teller und seine Frau tanzen

Warteschleifen können sehr nervig sein. Es sei denn, man stellt das Smartphone auf Lautsprecher und vollführt zur dudelnden Musik ein kleines Tänzchen. In einem Spot für die Biermarke Bud Light bringt Schauspieler Miles Teller, bekannt aus dem Film „Top Gun: Maverick“, seine genervte Frau Keleigh Sperry mit einer spontanen Performance zum Lachen. Das Ehepaar rockt durch die Wohnung, da schaut sogar Hund Bugsy ganz verdutzt.

Chips-Synthese mit den Typen aus „Breaking Bad“

Walter White und Jesse Pinkman aus „Breaking Bad“ sind zurück! In der zwischen 2008 und 2013 produzierten Serie wandelt sich ein an Lungenkrebs erkrankter Chemielehrer, gespielt von Bryan Cranston, zum Kriminellen. Um seine Frau und seinen Sohn nach seinem Tod zu versorgen, stellt er die Droge Chrystal Meth her. Unterstützt wird er dabei von seinem ehemaligen Schüler, dargestellt von Aaron Paul. Im Super-Bowl-Clip diskutiert das Serien-Duo wieder über etwas, das süchtig machen kann: Maischips, beziehungsweise deren verschiedene Geschmacksrichtungen. Allein der Slogan ist witzig: „Break into something good“. Zu den beiden Originaldarstellern von damals gesellt sich Raymond Cruz. Er spielt in der Serie „Tuco Salamanca“, den Drogenboss von Albuquerque, und war einer der ersten Kunden der Crystal Meth-Produzenten. Und nun kauft er eben Knabberzeugs von Popcorners.

John Travolta und das schnelle Internet

Dank einer Werbung von T-Mobile dürfen Donald Faison und Zach Braff aus der US-Sitcom „Scrubs“ zusammen mit dem großartigen John Travolta singen. Sie mimen Nachbarn, die sich über den schnellen Internet-Anschluss im Eigenheim freuen. Travolta möchte mehr wissen – also trällern die Drei gemeinsam den Song „Tell me more“ aus dem Musical „Grease“.

Das Malheur der Meghan Trainor

Nimmt man Meghan Trainor beim Wort, dann trägt sie am liebsten Edelmarken wie Gucci und Louis Vuitton. Im Werbespot für die Snackmarke Pringles ist die Popsängerin erstaunlich selbstironisch. Sie trällert ihren Hit „Made you look“, nascht Kartoffelchip der Geschmacksrichtung Cheddar Cheese und bleibt mit der Hand in der röhrenartigen Verpackung stecken. Ups! Die Botschaft des witzigen Clips: das kann jedem Mal passieren.

Es gibt auch eine Langversion, in der man sieht, wer noch so alles mit Chipsdose am Arm herumläuft:

Tennis-Königin Serena Williams spielt Golf

Im Spot der Biermarke Michelob Ultra liefert sich die Tennisspielerin Serena Williams ein Golfduell mit dem Schauspieler Brian Cox, bei dem das Öffnen einer Bierflasche eine entscheidende Rolle spielt. In Nebenrollen treten die Fußballerin Alex Morgan, Box-Superstar Saul „Canelo“ Alvarez und Ex-Cowboys-Quarterback Tony Romo auf. Die Mini-Geschichte ist inspiriert von dem Kino-Film „Caddyshack“ aus dem Jahr 1980, der in Deutschland unter dem Namen „Wahnsinn ohne Handicap“ bekannt ist.

Melissa McCarthy verreist

Die Schauspielerin Melissa McCarthy kennt man aus Filmen wie „Bridesmaids“ und „Can You Ever Forgive Me?“. Jetzt wirbt sie für die Reiseplattform Booking.com und zeigt in einem quietschbunten Clip, wo und wie man überall Urlaub machen kann.

Ozzy Osborne rockt das Großraumbüro

Einen Typen wie Rocker Ozzy Osborne in ein spießiges Kurzarmhemd mit Krawatte zu stecken und in ein Großraumbüro zu setzen ist schon an sich ziemlich lustig. Im Werbespot des Software-Unternehmens Workday sorgt der Frontman der Band Black Sabbath für zusätzliche Erheiterung, indem er seine Kollegen fragt, wer gerne ein Piercing möchte.

Es gibt auch eine lange Version des Werbespots, in dem außerdem noch Paul Stanley von Kiss, Joan Jett, Billy Idol und Gary Clark Jr. mitspielen. Die Botschaft des Anbieters für Cloud-basierte Software: Jeder ist ein Rockstar!

Brie Larson und Jon Hamm als Sandwich mit Mayo

Ein belegtes Brot mit Schinken und Käse heißt auf Englisch „Ham and Brie Sandwich“. Dieses Wortspiel macht sich die Mayonnaisen-Marke Hellmanns zunutze und platziert die geschrumpften Schauspieler Brie Larson und Jon Hamm in einem Kühlschrank. „Was machen wir hier?“ fragt „Mad Men“-Star Jon Hamm. „Wir sind Schinken und Käse“, sagt Brie Larson, bekannt aus „The Avengers: Endgame“. Gegessen wird das Sandwich dann von Pete Davidson, einem US-Comedian.

Der geklonte Adam Driver

Squarespace ist eine Website, mit der sich Websites bauen lassen. Daher stellt sich Schauspieler Adam Driver, bekannt aus „House of Gucci“ und als „Star Wars“-Schurke Kylo Ren, die philosophische Frage, ob sich Squarespace dann nicht auch selber klonen könne. Daher sieht man den schick in Anzug, Hemd und Krawatte gewandeten Schauspieler in hundertfacher Kopie.

Auch hier gibt es eine extra lange Version des Videos:

Schlagabtausch zwischen Ben Stiller und Steve Martin

Brausehersteller Pepsi hat gleich zwei Hollywood-Superstars als Werbefiguren verpflichtet: die komödiantischen Giganten Ben Stiller und Steve Martin liefern sich einen lustigen Schlagabtausch um die Frage, wer der bessere Schauspieler sei.

Alicia Silverstone kauft ein

Für einen Spot für den Online-Marktplatz Rakuten schlüpft Schauspielerin Alicia Silverstone noch einmal in die Rolle, die sie 1995 berühmt gemacht hat: Im Film „Clueless – was sonst?!“ mimte sie eine Shopping-Queen namens Cher Horowitz.

Paul Rudd redet mit einer Ameise

Der neue „Ant-Man“-Film „Quantumania“mit Hollywood-Star Paul Rudd kommt Mitte Februar in die Kinos. Kurz vorher präsentiert sich der Schauspieler in einer Heineken-Werbung, in der er mit einer kleinen Ameise spricht. „Verurteile mich nicht, Anton“, sagt er und dreht dem Insekt seine Bierflasche hin. Man sieht: Er trinkt alkoholfreies Bier. Rudd war übrigens auch im Film „Clueless“ dabei.

Avocado Essen mit Anna Faris

War das wirklich ein Apfel damals im Paradies? Oder biss Eva vielleicht in eine Avocado? Schauspielerin Anna Faris („Lost in Translation“, „Brokeback Mountain“) begibt sich für die Fruchtkompanie Avocados from Mexiko in den Garten Eden, mit extra langen blondem Haar, das ihre Blöße verdeckt.

Wer noch mehr lustige Spots sehen will, kann sich einfach mal durch die Videoplattform Youtube klicken. Die Unternehmen laden nach und nach immer mehr Werbeclips im Netz hoch. Manche Clips sind allerdings nicht mit dem Stichwort „Super Bowl 2023“ gekennzeichnet, man findet sie, indem man nach „Big Game 2023“ sucht.