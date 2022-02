1 Spieler werden zu Fans: Die Albstadt Alligators freuen sich auf den 56. Super Bowl. Foto: Albstadt Alligators

Der 56. Super Bowl steigt in der Nacht auf Montag im kalifornischen Inglewood. Im größten Einzelsportereignis der Welt stehen sich die Cincinnati Bengals und die Los Angeles Rams gegenüber. Steffen Wizemann von den Albstadt Alligators hat einen klaren Favoriten.















Link kopiert

Das L.A. Rams-Trikot von Defense-Star Aaron Donald liegt schon bereit. Für Steffen Wizemann ist dieser 56. Super Bowl ein ganz besonderer. Immer noch präsent sind die schmerzlichen Erinnerungen an den Superbowl 2019, als "seine" Los Angeles Rams sich den New England Patriots mit 3:13 geschlagen geben mussten. Vor drei Jahren hatten sich die Spieler und Verantwortlichen der Albstadt Alligators das Event noch gemeinsam im Albstädter Capitol Film-Palast angeschaut.

Party zum Super-Bowl

"Das war noch vor Corona. Dieses Jahr machen wir eine interne Veranstaltung in der Fitness World in Albstadt. Da werden unsere Spieler dann eine Trainingseinheit absolvieren und im Anschluss schauen wir das Finale gemeinsam an. Der Super Bowl ist das Highlight und Nonplusultra für jeden Football-Fan", erzählt Steffen Wizemann. Finger Food und amerikanische Snacks gehören da selbstverständlich dazu. Genauso gehören die Werbespots dazu. Die Preise für TV-Werbung brechen jedes Jahr Rekorde.

Wer holt einen Super-Bowl-Ring?

Bei den Albstadt Alligators ist Wizemann ein Defensiv Tackle (Abwehrspieler) und auch deshalb würde er es L.A.-Star Aaron Donald um so mehr gönnen, dass er in der Nacht zum Montag bei der offiziellen Siegeszeremonie vor über 100.000 Zuschauern die Vince Lombardi Trophy in Händen hält und damit seinen ersten Super-Bowl-Ring an seinen Finger stecken darf.

Offense gegen Defense

Im Duell Bengals gegen Rams liegt der Druck bei den Gastgebern, die als zweites Team nach den Buccaneers 2021 den Super Bowl im eigenen Stadion erreicht haben. "Die Bengals haben ne richtig gute Offense mit Quarterback Joe Burrow und Rookie of the year Ja'Marr Chase. Die haben auch schon auf dem College miteinander gespielt. Die werden schwer zu stoppen sein. Der Vorteil der L.A. Rams ist die Defensive Line. Die haben die besten Pass Rusher. Bengals-Quarterback Joe Burrow wird viel Druck bekommen. Ich denke, es wird ein ziemlich langer Abend für ihn", schätzt Steffen Wizemann die Lage ein.

Kick-off ist um 0.30 Uhr

Kick-off ist in Inglewood um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Dann werden die Spieler der Albstadt Alligators auf den ein oder anderen Touchdown hoffen. "Die Begeisterung in Deutschland für den Super Bowl ist von Jahr zu Jahr gewachsen. Die Sympathien sind bei uns verteilt. Da die New England Patriots, die Seatlle Seahawks, die Kansas City Chiefs oder die Green Bay Packers alle schon raus sind, freuen sich alle auf ein tolles Finale zweier sympathischer Teams", so Wizemann.

Es wird eine lange Super-Bowl-Nacht. "Den Montag hab ich mir frei genommen. Das ist immer der erste und sozusagen der wichtigste Urlaub, den ich mir nehme", so Wizemann . Auch die Schüler in Cincinnati haben am Montagmorgen schulfrei.

Ein wenig traurig sind Steffen Wizemann und die anderen Football-Fans aber nach jedem Super Bowl. Denn es dauert nach dem Endspiel sechs Monate, ehe in den USA die Saison im American Football wieder aufs Neue losgeht.

Lesen Sie auch: NFL-Profi Jakob Johnson: Der Workaholic und sein Roadtrip zum Super Bowl