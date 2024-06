Es kommt Bewegung in Anerkennung als Badegewässer

Sunthauser See Bad Dürrheim

1 Nina Spiegel (rechts) und Wolfgang Kaiser kontaktierten Markus Röhl (im Boot links), die mit Studierenden der Hochschule Nürtingen-Geislingen den Sunthauser See und das Einzugsgebiet untersuchen. Foto: Wilfried Strohmeier

Der Sunthauser See ist eine der einzigen Badestellen in Baden-Württemberg, bei der die Badegewässerkarte des Landes auf Rot steht. Grund sind Coli-Bakterien. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf durch ein Projekt von Studierenden, den Ursachen auf den Grund zu gehen.









„Aufgrund erhöhter mikrobiologischer Belastung wurde der Sunthauser See nach der Badesaison 2021 zum Baden gesperrt. Der See bleibt so lange für Badende gesperrt, bis Maßnahmen dazu durchgeführt wurden“, ist auf der Badegewässerkarte des Landes zu lesen – das könnte sich eventuell ändern.