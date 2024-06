Im Naturbad Tailfingen lautete das Motto am Samstag „Back to the Roots – die Party für Erwachsene“.

Rund 700 Besucher tummelten sich tagsüber im Naturbad, um zu schwimmen und zu feiern; dazu legte DJ Roland alias „Teufele“ Hits der 60er- bis 80er-Jahre auf. Ein authentisches „Back-to-the-Roots“-Erlebnis, ausschließlich vom Plattenspieler und CD-Player.

Initiiert hatte das Open-Air aus der Konserve Dominique Brandt, der Chef der Ebinger Kulturfabrik. Er sieht für derartige Events ein großes Potenzial in Albstadt: „Hier muss viel mehr passieren.“ Sein Ziel: mehr Bewegung in die Stadt zu bringen und ein breiteres Angebot zu schaffen.

2024 ist ein Versuchsballon – 2025 geht es richtig los

Der „Sun-and-Fun-Sommer“ ist der Versuch, dafür ein neues Konzept zu etablieren. Die Bühne, die in Kooperation mit den Albstadtwerken im Naturbad aufgestellt wurde, soll auch im nächsten Jahr bespielt und als offene Plattform genutzt werden – wohlgemerkt nicht als eigenständiges Format, sondern als Ergänzung zum Badebetrieb. Dabei setzt er darauf, dass weitere Akteure auf den Geschmack kommen. „Die Bühne soll Vereinen, Unternehmen Institutionen und Privatleuten in Albstadt eine Plattform bieten.“

Der diesjährige „Sun and Fun Sommer“ dient als Testlauf dafür – „sozusagen zum Eingrooven“. Die Veranstaltungsreihe im Naturbad Tailfingen ist am 1. Juni gestartet und laut Brandt bisher gut gelaufen. Bis zum 25. Juli soll es fast täglich Programm geben. Zu den Highlights gehören der Afterwork-Abend am 18. Juli mit der Albstädter Band „B&O“, das One Day-Open-Air-Festival am 20. Juli, bei dem das Naturbad zum Partyareal für Fans elektronischer Musik wird, sowie ein Familientag am 21. Juli mit Hüpfburg, Wasserspielen und Bubble-Soccer. Den Abschluss bildet zum Beginn der Sommerferien einem „School’s-out“-Party mit DJs, einem Buffet und verschiedenen Attraktionen und Spielen.

Ein Programm für alle Altersgruppen

An den Tagen dazwischen wird die Bühne für Pilates, Yoga und weitere Veranstaltungen genutzt. „Ich möchte allen Altersgruppen ein Programm bieten“, sagt Dominique Brandt. Von Familientagen über Techno-Events bis hin zu Oldies reiche sein Angebot – da werde sich mit Sicherheit für jeden etwas finden.

Was ist Sun and Fun?

Sun an Fun ist eine Veranstaltungsreihe die im Naturbad Tailfingen stattfindet. Wasser, Sonne und gute Laune sind die Hauptbestandteile. Mit täglichen Aktionen, Musik und verschiedenen Veranstaltungen möchte das „Sun and Fun Open Air“ ein Sommerprogramm für jeden bieten. Der Eintritt und die Öffnungszeiten entsprechen denen des Naturbads Tailfingen, gesonderte Eintrittspreise gibt es nur bei speziellen Veranstaltungen.