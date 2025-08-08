„Summerland“ in Tennenbronn: So verzauberte Ronny Ballony das junge Publikum

Wie der Sommer ins Land zieht, so kommt „Summerland“ im August zum Remsbachhof nach Tennenbronn.

Im Summerland tritt auch Zauberer und Liedermacher Ronny Ballony wieder auf und die Kinder freuen sich, wenn der Würfel in der Zauberbox verschwindet.

Bei der großen Show für kleine Kinder „seid ihr richtig, denn hier seid ihr wichtig“, begrüßte der Zauberer mit den grünen Haaren die Kinder und einige Mamas, Papas, Omas und Opas. Er packt den Zauberstab aus dem großen Koffer, und der macht was er will, wächst bis in die Nase, knickt ab und ist zum Zaubern nicht zu brauchen. Aber Ronny beweist mit dem Ei an den Schnüren, dass er doch zaubern kann, denn mit viel Puste baumelt das Ei an der mittleren Schnur.

Dann ist Löschen angesagt mit dem Tanz der Feuerwehr, bei dem alle Feuer und Flamme sind. Aber mit ABC, der Hamster liegt im Schnee verspielt der Zauberer seinen Kredit, denn natürlich wissen die Kinder, dass nicht der Dackel Hochzeit machen wollte, sondern ein Vogel. Aber Ballony rettet seine Show mit dem rosa Schirm, an dem im Handumdrehen seine Socken flattern.

Süße Sachen gezaubert

Stark wie ein Tiger ist wieder eine Runde Tanzen angesagt, und alle springen immer wieder, denn heut ist so ein schöner Tag. Dann zauberte Ballony mit Mehl, Zucker und drei Tropfen Magie zum Abschied eine ganze Dose voll süßer Sachen für alle Kinder in der Runde, auch für die ganz Kleinen.

„Wotcha Blokes“ machen Stimmung

Einige der Kleinen drehten sich um, wechselten dann zur Bühne nebenan und hatten nur noch Augen für die vier Kerle von „Wotcha Blokes“. Die Männer aus Zimmern und Rottweil traten nur mit Saiteninstrumenten auf, mehrere Gitarren auch in Steel und mit zwölf Saiten, dazu mit Ukulelen. Mit Rock, Folk und Country in eigenen Interpretationen im Country-Stil unterhielten sie das große Publikum, das offenbar mehr Stimmungsmusik hören wollte.

Einige der Kleinen hatten nur noch Augen für die „Wotcha Blokes“ Foto: Ziechaus

Jedenfalls wurde es auf den Bierbänken im Zelt immer lauter vom Hallo bei Begrüßungen. Von der kleinen Bühne klang im American Slang „Sweet Home Alabama“, später verbunden mit dem Wunsch nimm mich mit heute Abend.

Das Summerland ist wieder angekommen mit der Neuen, in Tennenbronn einer allseits Bekannten, nämlich Ronja Hermann als Organisatorin.