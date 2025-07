Auch dieses Jahr bietet die Hochschule Furtwangen (HFU) während der Sommerferien viele unterhaltsame Vorträge und Workshops rund um Wissenschaft, für Neugierige zwischen zehn und 99 Jahren.

„Unsere Themenvielfalt ist seit dem letzten Jahr nochmal deutlich gewachsen und ich freue mich, dass wir an allen Standorten mit dem Angebot vertreten sind“, sagt Angela Magin, Organisatorin der Summer School. Das abwechslungsreiche Programm beginnt am Donnerstag, 31. Juli, um 8.45 Uhr mit einem Programmierworkshop am Campus Schwenningen. Hier können Teilnehmende Schritt für Schritt lernen, wie man Figuren animiert, Hindernisse erstellt und Punkte sammelt.

Am Freitag, 1. August, geht es in Schwenningen weiter auf die „Insel der Forschung“ – Katharina Hertfelder erklärt, wie wissenschaftliche Texte entstehen. Am gleichen Tag gibt es am Campus Furtwangen „Süße Träume“ von Matthias Bollinger, der die spannende Geschichte der Narkose vorstellt. Am Montag, 4. August, sind Überraschungen garantiert, wenn es bei Holger Conzelmann um Mathe-Tricks geht. Magnus Schmidt unterzieht am Campus Furtwangen die Wissenschaft aus Film und Fernsehen einem humoristischen Realitätscheck, am Dienstag, 5. August. „Eine weitere Besonderheit dieses Jahr sind die Thementage Katastrophenschutz. In insgesamt fünf Vorträgen am Mittwoch, 6. und Donnerstag, 7. August, wird Marion Meinert das Thema für alle Altersklassen aufbereiten. Von der Gestaltung eines Comics oder Posters bis zur Aufklärung über Katastrophenprävention ist Abwechslung garantiert“, kündigt Angela Magin an.

Veranstaltungen an drei HFU-Standorten

Gerhard Kirchner und Christian Krause zeigen am Dienstag, 26. August, am Campus Schwenningen „Superkräfte“ in der Wissenschaft und lustige Experimente mit Strom. Am Campus Tuttlingen nimmt Mike Fornefett am Dienstag, 2. September, mit auf eine Entdeckungsreise durch die Geschichte, Gegenwart und Zukunft unserer technischen Begleiter. Mit dem „Keulenbakterium“ der „Mikrobe des Jahres 2025“, beschäftigt sich der Vortrag von Markus Egert am Freitag, 5. September, am Campus Schwenningen. Wie denken Computer? Dieser Frage wird Eduard Heindl am Montag, 8. September, am Campus Furtwangen nachgehen. Der Abschluss der Summer School findet am Dienstag, 9. September, am Campus Tuttlingen statt. Jawad Slieh wird in seinem Vortrag „Von 1001 Nacht bis 1001 geniale Ideen“ darauf eingehen, wie Erfindungen aus dem Orient unser Leben bereichern.

Die Summer School ist kostenlos, Interessierte allen Alters können ohne Anmeldung teilnehmen.

Weitere Informationen finden sich unter: www.hs-furtwangen.de/veranstaltungen/summer-school