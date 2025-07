„Summer in the City“ in Burladingen

1 Diverse Rock- und Popklassiker sowie Countrylieder zeichnen das Repertoire der Band „Lieder a la Carte“ aus – und sind unter anderem beim „Summer in the City“ am 19. Juli auf dem Burladinger Marktplatz zu hören. Foto: Nach langer Pause belebt der Kulturverein Burladingen die „Summer in the City“-Veranstaltung wieder – und verrät, was am 19. Juli auf dem Marktplatz alles geplant ist.







Link kopiert



Einen „Vereinsklassiker“ zu neuem Leben erweckt der Burladinger Kulturverein am Samstag, 19. Juli: „Summer in the City“ hält wieder Einzug auf dem Marktplatz und zwar von 14 bis voraussichtlich 23 Uhr.