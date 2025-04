Buchlese in Sulz Drachen und Magie für junge Leser

Einen Ansturm junger Leser hat die Buchmesse in Leipzig erlebt. Svenja Schneider von der Buchlese erklärt, was die Heranwachsenden an Fantasy und Co. begeistert und welche spannenden Lesetipps man sich nicht entgehen lassen sollte.