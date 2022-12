1 Tafelläden tragen erheblich dazu bei, das Leben von Menschen am Rande des Existenzminimums erträglicher zu machen. Foto: weihrauch/dpa

Weihnachtsgeschenke? Ein üppiges Festtagsessen? Das können sich manche Menschen nicht leisten. Eine Betroffene erzählt, wie ihr die Sulzer Tafel hilft.















Sulz - "Wie, du gehst zur Tafel? Da sind doch nur Asoziale", habe es anfangs geheißen, wenn andere erfahren hätten, dass sie das Angebot der Sulzer Tafel in Anspruch nimmt, erzählt Sandra (Name von der Redaktion geändert). Sie sei mit Vorurteilen konfrontiert und sofort abgestempelt worden.

Dabei hat es Sandra schon schwer genug. Nach zwei schweren Erkrankungen und einer Funktionsstörung des Herzens ist sie enorm eingeschränkt und kann nicht mehr arbeiten. Sie sei nicht vermittelbar, habe es geheißen. "Ich habe mein Leben lang gearbeitet und will dem Staat nicht auf der Tasche liegen, aber mir bleibt nichts Anderes übrig." Hinzu kam eine Scheidung, nach der ihr vom Partner Unterhaltszahlungen für die gemeinsamen Kinder verwehrt wurden. Seit vielen Jahren lebt die Sulzerin an der Grenze zur Armut.

Viele Schicksalsschläge

"Ich muss jeden Pfennig fünf Mal umdrehen und gut haushalten", sagt Sandra – eine unglaubliche Belastung für die ohnehin angeschlagene Frau, die seit rund 20 Jahren Stammgast bei der Sulzer Tafel ist und jede Menge Schicksalsschläge erlebt hat. Der Besuch dort ist für sie zum wöchentlichen Highlight geworden. "Dort sind meine Leute. Man kennt sich schon lange, tauscht sich aus und gibt sich gegenseitig Kraft. Ich habe dort viele Freundschaften geschlossen", sagt sie. Man sei wie eine kleine Familie, müsse sich für nichts schämen und könne einfach man selbst sein.

"Die Ehrenamtlichen dort sind so lieb. Sie schauen immer, dass wirklich jeder Lebensmittel bekommt", sagt Sandra. Auch wenn das in letzter Zeit deutlich schwieriger geworden sei. Der Tafel würden immer weniger Lebensmittel zur Verfügung gestellt, und parallel steige die Zahl der Bedürftigen, die auf die Tafel angewiesen sind.

Viele Bedürftige

Weil ihr im Monat von der Rente nach Abzug der Miete und anderer Fixkosten nur noch aufgerundet 400 Euro bleiben, mit denen sie sich und ein Kind versorgen muss, ist sie kreativ geworden. "Ich bin mittlerweile eine Top-Resteverarbeiterin", erzählt sie.

Aus den Lebensmitteln, die sie bekomme, mache sie alles Mögliche. "Horten tue ich aber nichts. Ich nehme immer nur das Nötigste in der Tafel und möchte niemandem etwas wegnehmen, denn andere Menschen brauchen die Lebensmittel genauso dringend." Das zeige sich allein schon an den langen Schlangen vor dem Tafelladen immer dienstags von 14 bis 16.30 Uhr. Oftmals stünden die Ehrenamtlichen noch viele Stunden länger da und sorgten dafür, dass jeder etwas bekomme. Die trotz aller Widrigkeiten lebenslustige Sandra ist dafür sehr dankbar.

Weihnachten ist besonders schwer

Gerade an Weihnachten wiegt die Erkenntnis, wie knapp das Geld ist, immer schwer. Sandra hat Geld gespart, um ihrem Kind wenigstens ein kleines Geschenk kaufen und an Weihnachten ein leckeres Mahl auftischen zu können. "An Heiligabend wollen wir einmal nicht an die Sorgen denken und es uns gut gehen lassen." Bei Sandra bedeutet das, mal Geld in etwas Fleisch und eine leckere Grillsauce zu investieren. "Ich muss mein halbes Leben lang schon Abstriche machen. Manchmal möchte ich einfach auch mal etwas Schönes haben."

An alle, die sich nicht mit solchen Geldsorgen tragen, appelliert sie, an die bedürftigen Menschen vor der eigenen Haustür zu denken und an die ehrenamtlich Tätigen, die in der Tafel so viel Gutes leisten. "Wenn ich irgendwann im Lotto gewinnen würde, würde ich einen Großteil an die Tafel spenden. Dort kommt es bei den Richtigen an", sagt Sandra. Für das kommende Jahr wünsche sie sich eigentlich nur eines: "Dass es mal ein gutes wird – für mich, aber auch für alle anderen Menschen."

Info zum Tafelladen

Die Sulzer Tafel mit Kleiderladen in der Bergstraße 37 in Sulz ist dienstags von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet. Dort gibt es gut erhaltene, gebrauchte Kleidung zu sehr günstigen Preisen und Lebensmittel, wie Obst und Gemüse, Backwaren, Eier und Frischeprodukte.