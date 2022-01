Nach 46 Minuten und 30 Sekunden virtueller Übertragung ist nun auch in Sulz die fünfte Jahreszeit eröffnet. Das typische Promiraten kann aufgrund der Pandemie leider nicht stattfinden. Stattdessen hat das Kreativteam ein ansprechendes digitales Programm entwickelt und im Livestream gesendet.















Es soll an diesem Abend aber nicht ganz ohne Präsenz über die Bühne gehen. Auf dem Vorplatz der Narrenstube treffen sich Teile der beiden Sulzer Guggenmusiken, "die 18 Stunden Musiker" und die "Pink Pampers" sowie der Stadtkapelle Sulz und stimmen mit einigen Stücken auf die beginnende Fasnetszeit ein.

In der Zunftstube im Backsteinbau herrscht währenddessen ein emsiges Treiben. Narrenrat und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Narrenzunft Sulz, Tobias Breitling, darf sich als Kabelträger von Kameramann Frank Dittrich auszeichnen. Die kleine Nachwuchs-Närrin Lina Freund geht mit ihrem Papa noch einmal ihren Text für den Abend durch, da sie die beiden Moderatoren des Abends, den Vorsitzenden Timo Holst und seinen Stellvertreter Heiko Heinzelmann, begrüßen und ansagen darf.

Kein Halten mehr

Die Techniker Andreas Flohr und Steffen Haigis treffen letzte Vorbereitungen, bevor der Livestream beginnt. Am großen Tisch decken sich die verschiedenen Narrentypen noch einmal mit Getränken ein, bevor sie von Zunftchef Timo Holst mit dem Straußenwedel vom Staub befreit werden.

"Den Straußenwedel habe ich vor rund 20 Jahren, als ich noch Vorsitzender war, bei einem Ausflug auf einer Straußenfarm gekauft" ruft "Hacky" Jürgen Hartmann, das Sulzer Fasnets-Original in die gesellige Runde. Und dann bittet Steffen Haigis um Ruhe und zählt von vier herunter. Es gibt nun kein Halten mehr unter den Anwesenden.

Musik auf dem Vorplatz

Als erstes steht gleich eine Außenschaltung auf den Vorplatz der Zunftstube an. Die acht Glockenschläge der nahegelegenen katholischen Johanniskirche sind Quasi das Startzeichen für die "vereinten Sulzer Musiker". Nach einer gefühlten Ewigkeit und im Schneegeriesel hallt der Sulzer Narrenmarsch weithin hörend und zur Zufriedenheit und Freude aller durch die Dunkelheit. Nach der Begrüßung von Lina Freund übernehmen die beiden Vorsitzender Timo Holst und Stellvertreter Heiko Heinzelmann die Moderation gereimt im besten schwäbisch und führen die Zuschauer durch die Eröffnungsrunde der Sulzer Narren.

Zwischendurch gibt es im Livestream immer wieder Einspieler der Sulzer Narrentypen. Gerade diese Einspielungen verlangen dem Kreativteam einiges ab. "Es ist dann wie im Fernsehen, wo Profis am Werk sind", erklärt Breitling. Der Livestream wird mit jeweils einer festen Kamera im Außen- und im Innenbereich sowie einer zusätzlichen fahrbaren Kamera im Innenbereich übertragen.

Erster Narrentanz

Holst und Heinzelmann schwelgen mit einem Glas Wein in früheren Fasnetseröffnungen und wollen mit ihrem Leitspruch "Jedem zur Freid, niemand zum Leid" die Sulzer Fasnet bereichern.

Drei junge Frauen im Narro und im Salzsieder Kostüm demonstrieren wie ihr Häs nach einem Jahr Pause aus ihrer jugendlichen und modernen Sicht wieder in Ordnung gebracht werden muss. Dabei spielen Rouge und Lippenstift eine gewichtige Rolle. Frisch gestylt geht es dann für den Narro und den Salzsieder jeweils im Doppelpack zum ersten Narrentanz.

Ansprache von Timo Holst

Mit Donnergroll, gruselig mit Besen und Laternen streifen die Sulzer Hexen durch den Wald auf der Suche nach ihrem nagelneuen Hexenwagen. Schließlich finden sie ihr Eigenheim auf vier Rädern, allerdings total verstaubt. Voller Tatendrang befreien sie das Gefährt aus dem Dornröschenschlaf und hoffen mit dem Hexenvater, dass ihr Gefährt recht bald wieder Umzüge verschönern wird.

"Aber oins isch sicher, des saget mir eich zua, dia Narrazunft gibt au 2022 wieder koi Rua. Jedem zur freut und Niemand zum Leid, unter dem Motto soll alles was mir an der Fasnet mache stande, wer des anders macht, der hot da Sinn glatt net verstanda. Ond Leut, uff oins müsset mir älle zamma achta, dass onser Tradition auf immer bestoht, weil Brauchtum des bleibt, wenn dann der Virus wieder vergoht. Mit einem Zitat aus der Sulzer Fasnet komm i jetzt wirklich zum End, weil i des oifach so passend fend. Wenn Sorge drückt, wie Not und Pein, dich zwingt ein Pessimist zu sein, schau auf, tu es dem Optimisten gleich, ein fröhlich hoffnungsvoller Blick den Weg zum Licht, zur Sonne weißt“, brachte Timo Holst die Lage in seiner Ansprache treffend auf den Punkt.

Lob von oben

Zum Schluss der Übertragung, welche im Bezug auf die pandemischen Möglichkeiten in ihrer Ausführung so ziemlich an das Optimum grenzt, gibt es dann doch noch eine Panne, als die Musiker ihren Einsatz verpassen. Die Vollblutmusiker machen diesen Lapsus aber wieder gut, indem sie noch die ein oder andere Zugabe spielen.

Ringpräsident des Narrenfreundschaftsringes Schwarzwald-Baar-Heuberg, Kurt Szofer, von der Narrenzunft Heinstetten ist so ziemlich der erste Gratulant. "Das habt ihr super gemacht", so das Signal von höchster Stelle.