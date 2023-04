1 Fatma Uztopal und ihr Mann waren Mitte März für eine Woche in ihrer türkischen Heimatstadt Pazarcik. Dort übergaben sie in Sulz gesammelte Spenden an die Erdbebenopfer. Das Foto zeigt Fatma Uztopal bei der Essensausgabe. Foto: privat

Der Imbiss-Betreiber Mustafa Uztopal und seine Frau waren für eine Woche in ihrer türkischen Heimat Pazarcik. Dort übergaben die beiden die in Lahr gesammelten Spenden – insgesamt rund 19 000 Euro.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Man merkt Mustafa Uztopal an, dass es ihm nicht leicht fällt, über seine Erlebnisse in Pazarcik zu sprechen. Seine Heimatstadt in der Türkei liegt in einer der am schwersten vom Erdbeben betroffenen Gegenden. Anfang Februar bebte hier die Erde, viele Verwandte von Uztopal leben noch in der Stadt.

Der 48-Jährige, der seit 15 Jahren den Döner-Imbiss in Sulz betreibt, hatte wenige Tage nach der Katastrophe angefangen, in seinem Laden und im Internet Spenden für die Menschen seiner Heimatstadt zu sammeln. So kamen rund 19 000 Euro zusammen – fast ausschließlich von Sulzern.

Mitte März flog Uztopal nun mit seiner Frau Fatma und zwei ihrer Brüder in die Türkei, um das Geld persönlich abzugeben. Seine Gefühle, als er in seiner vom Erdbeben zerstörten Heimatstadt ankam, kann er kaum beschreiben: „Es war sehr, sehr traurig – ich war sprachlos“, berichtet er im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wenn man es vor Ort sieht, ist es viel schlimmer als im Fernsehen“, so der Imbiss-Betreiber.

Sechs Tage waren die Sulzer in Pazarcik. Geschlafen haben sie mit vielen Einheimischen in Zelten, die von den Behörden als Notunterkunft bereitgestellt wurden. Tagsüber machten sich die Uztopals ein Bild von der Stadt und versuchten, einigen Menschen zu helfen, so gut es ging.

Dem 48-Jährigen war dabei von Anfang an klar, dass man das Geld nicht für die Verwandten sammle, sondern für die, die die Hilfe am nötigsten haben. „Wir haben hauptsächlich Kranken geholfen, einigen haben wir Medikamente gekauft“, erzählt er nach seiner Rückkehr. An einem Abend habe man zudem den rund 1000 Bewohnern eines großen Zelts das Abendessen spendiert und auch bei der Zubereitung geholfen.

Ihre Eindrücke haben die Uztopals auch per Video festgehalten. In diesem sieht man, wie Fatma Uztopal immer wieder älteren Menschen Geld übergibt. Die Reaktion in den Gesichtern: Ungläubigkeit, die in Dankbarkeit umschlägt. „Die Menschen war sehr dankbar für unsere Hilfe“, sagt Mustafa Uztopal. Und auch er und seine Frau sind dankbar, ankbar für die große Unterstützung der Sulzer Dorfgemeinde.

Für sie habe man das Video gemacht. „Damit sie sehen, dass sie mit ihren Spenden etwas Gutes getan haben“, sagt Uztopal. Von der Spendenbereitschaft in seinem deutschen Heimatdorf war der Imbiss-Betreiber, der in Sulz nahezu jeden kennt und der von allen gemocht wird, selbst überrascht. „Die Schulklasse einer ehemaligen Sulzerin, die jetzt in der Schweiz Lehrerin ist, hat 700 Euro gespendet“, nennt er nur eines von vielen Beispielen.

Die Schwiegermutter kommt bald nach Sulz

Trotz all der schwer zu verdauenden Eindrücke in der vom Erdbeben zerstörten Heimatstadt ist der 48-Jährige glücklich, die Spenden gesammelt und persönlich übergeben zu haben. „Ich bin froh, dass ich es erlebt habe“, sagt er. So konnte er auch viele seiner Verwandten wiedersehen. Seine Schwiegermutter werde zudem bald für drei Monate nach Sulz kommen, um sich dort vom Leben im Zelt zu erholen.

Wenig Hilfe vom Staat

Nach Mustafa Uztopals Eindrücken kommt in der Türkei relativ wenig Hilfe vom Staat. „Das meiste sind private Spenden“, sagt der Sulzer. „Ich vermute, dass die Leute auf die Wahlen im Mai warten“, sagt er.