Der Erste Beigeordnete und Kämmerer der Stadt Sulz Hans-Peter Fauser wurde für seine 40-jährige Tätigkeit im öffentlichen Dienst geehrt. Bürgermeister Jens Keucher blickte in einer Ansprache auf den beruflichen Werdegang des Beigeordneten zurück.

Begonnen hat für Hans-Peter Fauser alles 1983 mit dem Wehrdienst bei der Bundeswehr, die zu seinen Dienstjahren zählt. Es folgte ein Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg. Anschließend war Fauser ab 1988 in der Gemeinde Dettenhausen als Steueramtsleiter tätig, wo er schon 1984 bis 1986 den Vorbereitungsdienst für den gehobenen Verwaltungsdienst absolviert hatte.

Bürgermeister Jens Keucher lobt sein fachliches Wissen

1995 wurde er Fachbeamter für das Finanzwesen und Geschäftsführer des Abwasserzweckverbandes Schaichtal, im Jahr 2008 auch Geschäftsführer des Zweckverbandes des interkommunalen Bauhofs Dettenhausen-Waldenbuch. Am 1. Januar 2022 gewann die Stadt Sulz Hans-Peter Fauser für sich. Einstimmig wurde er vom Gemeinderat zum Ersten Beigeordneten gewählt.

Der Sulzer Bürgermeister Jens Keucher lobte das fachliche Wissen von Hans-Peter Fauser, seine freundliche und aufgeschlossene Art sowie seine Kompetenz: Er sei ein „Glücksgriff“ für die Finanzverwaltung. Jens Keucher bedankte sich für die sehr gute Zusammenarbeit, er freue sich auf die weiteren Jahre mit ihm.

Der Personalratsvorsitzende Bernd Scheibke dankte Hans-Peter Fauser und hob sein menschliches Verständnis und seinen aufgeschlossenen Umgang mit Kollegen hervor.

Herr Fauser bedankte sich. Er blicke zuversichtlich und motiviert auf die kommende Zeit und habe noch keinen Tag bereut, die Herausforderung bei der Stadt Sulz angenommen zu haben.