1 Über eine Tempo-Begrenzung auf der Hauptstraße darf Sulz nicht selbst entscheiden. Foto: Reimer/© eyewave - stock.adobe.com

Wenn es nach der Stadt Sulz geht, fahren Autos künftig langsamer durch die Innenstadt. Die Entscheidung über ein Tempolimit von 30 km/h trifft aber nicht das Rathaus, sondern die Untere Verkehrsbehörde im Landratsamt Rottweil. Bürgermeister Keucher schimpft: „Typisch Verwaltung!“









Er sei Bürgermeister für alle Sulzer, betont Bürgermeister Jens Keucher – in diesem Fall nicht nur für Autofahrer, sondern auch für die Bewohner der Innenstadt, für Fußgänger und Radfahrer. Dieser Grundsatz gelte auch bei der Umsetzung seines Innenstadtkonzepts. Dazu gehört ein Tempolimit auf der Hauptstraße. Das plant die Stadt jetzt von der Spitzkehre an der Weilerstraße an und bis hinein in die Verlängerung der Unteren Haupt- auf der Holzhauser Straße.