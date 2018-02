Sulz/Vöhringen Warum hat Polizei Einbrüche nicht gemeldet?

Ein Leserbrief von Kornelia Ullmann (veröffentlicht im Schwarzwälder Boten am 31. Januar) lässt auch die Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Tuttlingen aufhorchen. Ullmann berichtete von drei Einbrüchen in Vöhringen, die sich zwischen 25. bis 29. Januar ereignet hatten. Keiner dieser Einbrüche war öffentlich geworden, weil die Polizeipressestelle bis dato keine Meldung an die Medien herausgegeben hatte. Die Leserin wunderte sich, dass über Einbrüche in Sulz, Mühlheim und Holzhausen hingegen berichte wurde und mutmaßte, man wolle Täter schützen oder die Statistik schönen.

Einbrüche häufen sich

In der Nacht auf 18. Januar hatte ein Unbekannter versucht, in eine Firma in der Bahnhofstraße in Sulz zu gelangen, indem er mit einem Glasschneider ein Loch in die Eingangstür schnitt. Der Schaden: 1000 Euro. Am 25. Januar hatten Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus in der Uhlandstraße in Mühlheim einzubrechen. Der oder die Täter hebelten das Terrassenfenster auf. Der Schaden lässt sich nicht beziffern, weil auch Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen wurde. In der Nacht auf 28. Januar drangen Einbrecher in die Panoramahalle in Holzhausen ein. Sie gingen "brachial" vor, heißt es in dem Polizeibericht später. Der Schaden: mindestens 8000 Euro.