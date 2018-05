Sulz/Vöhringen Unfall: Totalschaden nach Niesanfall auf A 81

Der 82-Jährige war mit seinem VW kurz vor 15 Uhr auf der Fahrt in Richtung Singen. Zwischen den Anschlussstellen Sulz und Oberndorf, in Höhe von Wittershausen, musste der Senior mehrfach hintereinander neisen. Dabei verlor er die Beherrschung über seinen Golf und schleuderte nach links in die Mittelschutzplanke. Das Auto wurde dabei völlig demoliert.

Der 82-jährige und sein Mitfahrer blieben unverletzt. Den schwer beschädigten VW holte ein Abschleppdienst. Die Polizei schätzt den Schaden an dem älteren Fahrzeug auf zirka 5000 Euro.

Wegen des hohen Verkehrsaufkommens führte der Unfall zu einem kilometerlangen Rückstau.