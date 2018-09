Sulz Vermisster Senior ist gefunden

Wie die Polizei mitteilt, war der 63-Jährige unterkühlt. Ansonsten befinde er sich in einer stabilen körperlichen Verfassung. Er sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Mann hatte am Montagvormittag das Haus der Betreuung und Pflege in der Straße am Stockenberg verlassen und war nicht zurückgekehrt. Die Polizei suchte mit Man-Trailer-Hunden und einem Hubschrauber nach dem Vermissten. Die Angehörigen hatten verteilten Flugblätter verteilt: