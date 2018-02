Sulz Rund 2500 Zuschauer beim Umzug

Dauergäste beim Umzug in Sulz sind die Musiker aus Hopfau. In ihrem Gefolge die Narrengilde aus Göttelfingen mit ihren Mohopsern. Eine Attraktion sind die Clowns auf Motorrädern oder Fahrrädern. "Broatschua-Hexen" war dann immer wieder zu hören. Die Vöhringer Narren hatten sich ebenfalls in den Umzug eingereiht. Ihre Hexen machten viel Rauch, während sich die Unterdorfhexen aus Trossingen sportlich gaben und mit dem Besen Turnübungen demonstrierten. Umtriebig waren auch Reichsstetthexa aus Rottweil, die Weiherhexen aus Empfingen, die Eyachtaler Sumpfgeister, weiter hinten im Umzug die Duachberghexen aus Mühlheim oder die Feuerhexen aus Balingen. Die Hannikel aus Ohmenhausen waren ebenfalls nach Sulz gekommen.