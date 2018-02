Sulz Pink Pämpärs bereichern Fasnet im Elsass

Der Höhepunkt des Ausfluges war der große Umzug, bei dem mehrere tausend Zuschauer die Straßen der französischen Stadt gesäumt hatten. Ein Meer aus Konfetti und Zuschauer, die den Musikern zujubelten sorgten für ausgelassene Stimmung. Beliebtes Fotomotiv war auch wieder das Kostüm "König der Löwen", das zum letzten Mal von den Musikern getragen wurde, und das nicht nur in Frankreich. Die Fans dürfen also gespannt sein, wie die Pink Pämpärs nächstes Jahr in der Region kostümiert sind.

Nach dem Umzug in Saverne wurde die Heimreise wieder angetreten. In Erinnerung bleibt ein Wochenende voll schöner Eindrücke. Doch nach der Fasnet ist auch bei den Pink Pämpärs vor der Fasnet und so laufen bereits die Vorbereitungen für die neue Saison. Unter anderem plant die Guggenmusik für alle Interessierten eine offene Probe.