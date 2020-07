Sulz/Oberndorf Sechs Monate Haft für Faustschlag

Ungeklärt blieb der genaue Ablauf der Tat. So ging die Staatsanwaltschaft gemäß der Polizei-Aussage des Geschädigten zunächst davon aus, dass der Täter seinem Opfer zweimal mit der Faust ins Gesicht schlug und ihm einen Tritt in die Rippen versetzte, als dieser am Boden lag. Der Angeklagte hatte zunächst die Tat abgestritten, gab aber zu, einmal mit geöffneter Handfläche zugeschlagen zu haben.

Der Geschädigte war als Zeuge geladen und relativierte in Teilen seine Aussage gegenüber der Polizei. Er selbst könne sich nur an einen Faustschlag erinnern, durch den er zu Boden gegangen sei. Zwar habe er weitere Verletzungen erlitten, er könne aber nicht sagen, ob diese von weiteren Schlägen und Tritten herrührten oder durch den Aufprall auf die Bordsteinkante.

Vom Richter gefragt, ob er Angst vor dem Angeklagten habe, verneinte er. Doch das überzeugte den Richter nicht: "Wenn ich ihr Gesicht sehe, dann haben sie gewaltige Angst vor ihm." Und tatsächlich räumte der Geschädigte nun ein, dass er Angst habe, nach der Verhandlung erneut geschlagen zu werden. Allerdings sei er nicht bedroht worden.

Die Freundin des Opfers berichtete von nur einem Schlag, betonte aber, dass sie sich sogleich vom Tatort entfernt habe.

Gefordert war Haft auf Bewährung

Ausgehend von dieser Beweislage ging die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer von nur noch einem Faustschlag aus, alles andere lasse sich nicht mehr feststellen. Auf Grundlage der Bilder der Verletzung sei von einem erheblichen Schlag auszugehen. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von sechs Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Auch solle der Angeklagte 200 Euro Strafe zahlen.

Richter Heuer ging noch einen Schritt weiter und verurteilte den Täter zu sechs Monaten Haft ohne Bewährung. Er begründete seine Entscheidung damit, dass angesichts von acht Vorstrafen und einem Gefängnisaufenthalt von dreieinhalb Jahren nicht von einem einmaligen Ausrutscher gesprochen werden könne.

Grundlos zugeschlagen

Hinzu kämen die Umstände der Tat. "Es gab nicht den geringsten Anlass. Er hat Sie nicht provoziert. Er hat nichts gemacht, außer sich mit seiner Schulkollegin zu unterhalten", erläuterte Heuer an den 26-Jährigen gewandt. Eine feste Beziehung und eine begonnene Ausbildung ließ der Richter nicht als Grund für eine Bewährung gelten, schließlich habe er die Ausbildung schon vor der Tat begonnen. Und: "Die Freundin gibt ihnen keine Stabilität", schließlich sei sie bei der Tat vor Ort gewesen. Allerdings sei es denkbar, durch Verschiebung der Haftstrafe die Beendigung der Ausbildung zu ermöglichen.

Dem Richter war das Unverständnis über das Ausmaß der Uneinsichtigkeit anzumerken: "Nach Jahren im Gefängnis muss Ihnen doch klar sein, dass, wenn Sie so etwas machen, sie wieder reingehen." Tatsächlich kannte er den Angeklagten bereits, da er ihn schon 2008 zu einer Jugendstrafe verurteilt hatte.