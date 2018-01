Sulz/Oberndorf Pferd verschwunden: Suchaktion am Samstag

Auch für Jacqueline Dießner ein ungewöhnlicher Fall. Dießner betreibt die Facebook-Seite "Wo ist mein Hund?" und betreut mit zwei Mitstreitern ehrenamtlich die Hotline 0151/562687777. Unter dieser Handynummer können rund um die Uhr Sichtungen von vermissten Hunden gemeldet werden - und nun erstmalig auch Lebenszeichen eines vermissten Pferdes. Eine neue Situation für die Tierschützer. Das ein Pferd einfach so verschwindet "kann man sich schwer vorstellen, einfach, weil es so groß ist", sagt Dießner. "Wir helfen der Besitzerin bei der Suche, haben die Flyer gestaltet und bestellt." Die Tierschützer hoffen, dass bald der erlösende Anruf kommt. Bislang allerdings bleibt die Leitung stumm. Auch bei Larissa Glitscher ging noch kein Hinweis auf den Verbleib ihres Pferdes ein. Ebensowenig bei der Polizei.

Die Frage bleibt: Wie kann ein Pferd einfach so verschwinden? Tariks Besitzerin hofft, dass der Wallach - verschreckt vom Unwetter - in blinder Panik davongelaufen ist. Rannte und rannte, bis er irgendwo orientierungslos stehen blieb. Pferde, weiß die junge Frau, reagieren in solchen Situationen völlig unterschiedlich. "Einige wiehern laut, um auf sich aufmerksam zu machen. Andere sind ganz still, bleiben einfach wo sie sind und warten drauf, dass sie abgeholt werden." Seit ihr Tarik verschwunden ist, hat Glitscher von vielen solcher Fälle gehört. Andere Betroffene meldeten sich bei ihr, machten ihr Mut oder boten Hilfe an. Einmal, erzählt sie, sei ein Pferd fünf Tage später über 50 Kilometer von seinem Stall entfernt wieder aufgetaucht. Ein Landwirt habe das Tier im Wald entdeckt und mit auf seinen Hof genommen.

Eine andere Möglichkeit: Tarik ist im Neckar ertrunken. Ein Suchhund war auf dem Gelände des Hofs unterwegs, versuchte Tareks Fährte aufzunehmen. Doch die Hündin zeigte weder klar den Weg Richtung Neckar an, noch den vom Stall weg. "Wir warten auf sinkende Pegelstände, um Gewissheit zu haben", sagt Glitscher.