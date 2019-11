Sulz/Oberndorf Parkplatzstreit landet vor Gericht

Immer wieder Streit in dem Haus

Zu dem abendlichen Vorfall vor dem Mehrfamilienhaus sind Polizisten des Reviers Oberndorf gerufen worden. Weil sie vorher noch wegen einer Fahrerflucht in Bettenhausen ermittelten, kamen sie erst etwa eine Stunde später an. Die als Zeugin geladene Beamtin sprach von einem "wilden Durcheinander" und einer aufgeheizten Situation. Vernommen wurde der Angeklagte später von einem Beamten des Sulzer Polizeipostens. Von vorherigen Einsätzen habe er gewusst, dass es in dem Haus immer wieder Streit gebe. Er bekam vom Richter den Auftrag, weitere Zeugen zu ermitteln.