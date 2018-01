Sulz Narrentag: Zuschauer haben beim Umzug ihren Spaß

Rund 900 Hästräger, Gardemädchen und Musiker zogen durch den Ort. Die Narrenzunft Sigmarswangen richtete den Sulzer Narrentag aus.

Beim Zunftmeisterempfang vormittags im VfB-Sportheim erinnerte Bürgermeister Gerd Hieber an den Kooperationsvertrag vor 20 Jahren mit ursprünglich sechs Zünften aus dem Sulzer Stadtgebiet, die einen Narrentag ins Leben rufen wollten. Mit den Baurawaldhexen und der Hofnarrenzunft Mühlheim/Renfrizhausen seien zwei weitere Teilnehmer später dazu gekommen. Ideengeber war Jürgen Hartmann aus Sulz. "Narren haben närrisch gute Ideen", lobte Schirmherr Hieber. So sei ein einmaliges närrisches "Kulturevent" entstanden. Überhaupt sei 2018 ein Jubiläumsjahr: Vergangene Woche feierten die Bergfelder Narrenfreunde ihr 20-jähriges Bestehen, am kommenden Sonntag veranstalten die Holzhauser Baurawaldhexen zu ihrem zehnten Geburtstag einen Umzug. Ortsvorsteherin Sabine Breil begrüßte mit "Mo – Fänger –Fang da Mo" die Zunftvertreter, die gastfreundlich bewirtet wurden.

Der Umzug startete pünktlich mit den Gastgebern an der Spitze. Narrenrat, Gardemädchen, Musikverein Mofänger und Stoagwaldmale gaben ein imposantes Bild ab. Die Fischinger folgten mit ihrer Buzefalus-Gruppe, den wilden Hakenmännern und den Burghexen. Die Sulzer Zunft war ebenfalls mit allen Narrenfiguren vertreten und stellte die größte Umzugsgruppe.