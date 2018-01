Sulz Mühlheim: Flashmob mündet in Gute-Laune-Party

Sulz-Mühlheim - Am Wochenende ging es bei der Hofnarrenzunft Mühlheim-Renfrizhausen in die Vollen: In der Mühlbachhalle war der traditionelle Flashmop der Start in eine Gute-Laune-Party. Egal ob in der Halle, dem angebauten Barzelt oder auch auf der Bühne - die Stimmung war grandios.