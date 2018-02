Sulz-Fischingen - Pippi Langstrumpf, Wicki, oder auch Obelix, bei der Zunftparty der Narrenzunft Fischingen bringen die Narrenräte noch einmal das Publikum in Schwung, es wird ausgelassen gefeiert in der Narrenhalle oder auch im aufgestellten Partyzelt. Besonders beliebt waren die Showtanzgruppen der Fischinger Zunft und auch die beiden Guggen die das Publikum auf die Bänke und auch Tische trieben. Sein Debüt an diesem Abend feierte auch "Moschte" Hartmann der immer wieder hautnah dabei war wenn Zunftmeister Marcus Kaupp ein Missgeschick passierte.