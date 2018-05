Sulz Frau bei Unfall auf Kastell schwer verletzt

Sulz/Kastell - Das Auto einer 60-Jährigen landete bei einem Auffahrunfall in der Meboldstraße am Samstag gegen 9 Uhr auf dem Dach. Die Frau hatte wohl einen am Straßenrand parkenden VW-Beetle übersehen. Sie fuhr mit ihrem Auto auf die Rückseite des VWs auf. Hierdurch wurde ihr Golf über die Straße geschleudert und landete nur wenige Meter daneben auf dem Dach.