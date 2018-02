Sulz Fischinger Narren feiern rauschende Party

Sulz-Fischingen - Die Fischinger Narren landeten mit der Narrenparty am Freitag gleich einen Volltreffer. Die Hallenfasnet die Zunftmeister Marcus Kaupp mit dem Einmarsch der eigenen Narren eröffnete, wurde zu einer richtigen Sause. Die Narren feierten sowohl in der Halle als auch im angebauten Barzelt, bei dem bis weit nach Mitternacht ein Umfallen nicht möglich war. Showtänze standen dazu im Mittelpunkt. Zahlreiche befreundete Zünfte, so aus Bisingen, Jettingen, Talheim oder auch Rottenburg feierten mit.