1 Was erklingt nach dem Einschalten der Beleuchtung dieses Jahr aus den Lautsprechern? (Archiv-Foto) Foto: Steinmetz

Für viele Gemeinden wird Weihnachtsmusik wegen der Gema-Gebühren zum teuren Geschäft. Wie sieht es in Sulz aus?









Link kopiert



Was ist ein Weihnachtsmarkt ohne stimmungsvolle Musik, schöne Adventslieder und Klänge von Schneeflöckchen oder still- und starren Seen?