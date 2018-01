Sulz/Dornhan Dauerregen lässt Flüsse ansteigen

Die Feuerwehr war in Voralarm versetzt worden. Die in Sulz gelagerten 800 Sandsäcke wurden am Donnerstagabend vorsorglich in den Gerätewagen Transport geladen, um keine Zeit zu verlieren. Die Feuerwehr musste in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nicht mehr ausrücken. Stadtbrandmeister Eugen Heizmann war allerdings bis nach Glatten im Kreis Freudenstadt unterwegs, um sich ein Bild von der Situation an der Glatt zu machen.

Die am Oberlauf liegenden Regenrückhaltebecken haben so reagiert, wie sie sollen. Sie stauten sich an und ließen nur begrenzt Wasser durch. Das wirkte sich positiv in Bettenhausen, Hopfau und Glatt aus. "Das System funktioniert", stellte Heizmann fest, Hochwasserschäden seien nicht entstanden. Die Feuerwehr hat in Bettenhausen und in Hopfau vorsorglich den mobilen Hochwasserschutz aufgebaut. Von oben drohte im Dornhaner Ortsteil am Freitag keine Gefahr: Der Zitzmannsbrunnenbach gab sich friedlich.

In Hopfau kontrollierte Ortsvorsteher Albert Beck laufend den Wasserpegel, der gleich unterhalb der Brücke beim Hotel an der Glatt gemessen wird. Der Höchststand wurde um 1 Uhr nachts mit 3,09 Metern erreicht. Diese Höhe ist vor den umfassenden Hochwasserschutzmaßnahmen als kritisch angesehen worden. Beim Jahrhunderthochwasser 1990, in dessen Folge der Hochwasserschutzzweckverband Glatttal gegründet wurde, hatte der Pegel in Hopfau einen Stand von 3,87 Metern.