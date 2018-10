Sulz Dauerparker sind ein Ärgernis

Die Park-Problematik am Friedhof stand bei der vorausgegangenen Ortschaftsratssitzung auf der Tagesordnung. Barbara Klaussner sprach nun mit der Eigentümerin des Mehrfamilienhauses. Diese habe die Bewohner gebeten, den Bereich am Friedhofseingang von Fahrzeugen freizuhalten. Die Dauerparker, die abends und an Wochenenden die Parkplätze benutzten, könnten auf den oberen Friedhofsparkplatz wechseln. Nun gelte es, die Situation zu beobachten. Ende des Jahres soll noch einmal darüber beraten werden.

Dauerparker gibt es auch im Bereich der Grundschule. Offensichtlich seien es Daimlerarbeiter, die ihr Fahrzeug vor dem Einstieg in den Bus abstellten. Bei der Aktion "Sicherer Schulweg" mit der Schulleitung und dem Ordnungsamt seien diese als Gefahrenquellen festgestellt worden.

Zwei-Stunden-Regelung als Option