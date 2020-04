Sulz Coronavirus: Infizierte Heimbewohner in Klinik verlegt

Bekanntlich ist Sulz ein Hotspot in der Corona-Entwicklung im Landkreis. An Ostern waren in einem zuvor vorsorglich unter Quarantäne gesetzten Pflegeheim in Sulz alle Bewohner sowie ein Großteil der Mitarbeiter positiver auf das Virus getestet worden. Trotz personeller Einschränkungen habe das Pflegeteam mit großem Einsatz die gute Versorgung der Bewohner sichergestellt, betont das Landratsamt.

Die Versorgung unter Quarantänebedingungen habe sich jedoch zunehmend als belastend herausgestellt, so dass nun aus ärztlicher Sicht und im Benehmen mit der Heimleitung beschlossen wurde, sämtliche Bewohner vorübergehend in nahegelegene Krankenhäuser zu verlegen. Die Verlegung erfolgte am Donnerstag durch ehrenamtliche Helfer des DRK. Wann die Senioren zurückkehren können, lasse sich noch nicht sagen, gerechnet wird damit innerhalb einer Woche.