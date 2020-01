Sulz Autobahnraser auf A 81 unterwegs?

Sulz a. N. - Die Autobahnpolizei sucht derzeit nach dem Fahrer eines schwarzen Mercedes mit Freudenstädter Kennzeichen. Dieser soll sich möglicherweise am Mittwochabend gegen 19 Uhr auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Sulz am Neckar und Oberndorf am Neckar auf ein Rennen mit einem Auto aus Hamburg eingelassen haben.