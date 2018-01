Sulz a. N. Zwei neue Löschfahrzeuge abgeholt

Sulz. "Da wollten wir es zeigen", sagt Stadtbrandmeister Eugen Heizmann. In Dienst gestellt ist es noch nicht. Das gilt auch für das neue Fahrzeug der Hopfauer Feuerwehr. Beide sind seit Freitag an ihren Bestimmungsorten. Eine neunköpfige Abordnung mit jeweils vier Maschinisten der Abteilungen Holzhausen und Hopfau sowie Stadtbrandmeister Heizmann waren am vergangenen Donnerstag ins 500 Kilometer entfernte Mühlau bei Chemnitz gefahren, wo die Firma Ziegler ein Zweigwerk hat. Die Maschinisten bekamen dort eine Einweisung, um dann am nächsten Tag die 7,5-Tonner zu überführen.

Sowohl Holzhausen als auch Hopfau erhielten ein mittleres Löschfahrzeug (MLF), das ihre alten, aus den frühen 1990er-Jahren stammenden Tragkraftspritzenfahrzeuge ersetzt. Damit seien alle Stadtteile mit wasserführenden Fahrzeugen ausgestattet, teilt Heizmann mit.

Die Abteilungen müssen sich nun mit ihren neuen Fahrzeugen vertraut machen. Das MLF hat nicht nur einen 800-Liter-Wassertank mit fest eingebauter Pumpe, sondern führt auch zwei Atemschutzgeräte mit. Diese können schon während der Fahrt angelegt werden. Das spart bei einem Einsatz Zeit.