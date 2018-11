Sulz a. N. Zwei Bauernhäuser weichen Neubau

Erhaltenswertes sei in den Häusern nicht gefunden worden, teilt Robert Renz mit. Weil es alte Häuser sind, kann der unbelastete Bauschutt problemlos recycelt werden. Fürs anfallende Holz gibt es aus dem Ort Interessenten.

Zwei ortsbildprägende und geschichtsträchtige Häuser verschwinden innerhalb von zwei Wochen. Erwin Eber­hardt, der unter anderem den "Mettstetter Bilderbogen" herausgebracht hat, wohnte im oberen Bauernhaus. Die Stadt kaufte es schon 1976 in der Absicht, es abzubrechen. Das hat dann etwas gedauert. Das leer stehende Haus wurde zu Lagerzwecken genutzt und leistete somit in der Zwischenzeit gute Dienste. Einsturzgefahr habe nie bestanden, versichert Trautwein. Weil die Lagermöglichkeiten nun wegfallen, wird an der Gemeindehalle angebaut.

Auf dem Türsturz steht die Jahreszahl 1835. Der Farren­stall daneben ist fast so alt. Neben der Jahreszahl 1837 über der Tür ist hier aber noch ein Kelch zu sehen. Das sei das Zeichen für eine Wirtschaft gewesen, weiß Trautwein.

Im Ökonomieteil wurde der Zuchtstier gehalten. Dürrenmettstetten war eine der letzten Gemeinden, die Anfang der 1990er-Jahre die Farrenhaltung aufgaben. Danach bevorzugten die Landwirte die künstliche Besamung. Das Gebäude diente früher auch als Armenhaus. Sozial schwache Dorfbewohner wurden hier untergebracht.

Zwei Frauen vom Landesdenkmalamt haben sich die aneinandergebauten Häuser angeschaut und sich so viele Notizen gemacht, dass Robert Trautwein ein Veto für den Abbruch befürchtete. Aber offenbar ist in den Gebäuden viel umgebaut worden. Als denkmalgeschützt sind sie nicht mehr eingestuft worden.

Wenn das Wetter mitspielt, können die Abbrucharbeiten in gut einer Woche abgeschlossen werden. Damit es nicht zu sehr staubt, wird mit einem Schlauch Wasser gespritzt. Klagen hat Trautwein bisher nicht gehört.

Am Bauzaun schauen Schüler den Arbeiten zu. Sie wollen wissen, was auf dem Grundstück wieder entsteht. "Es kommt was Neues drauf", erklärt ihnen der Ortsvorsteher. Aber leider nicht das, was die Kinder gern hätten: nämlich einen Dönerladen.