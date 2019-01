Sulz a. N. Zuwanderung tut not

Bis zum Jahr 2007 habe es einen Geburtenüberschuss gegeben, seither überwiegen die Sterbefälle. Huber: "Wir brauchen eine Zuwanderung, sonst schrumpfen wir."

Anders als man bei der derzeitigen Baukonjunktur meinen könnte, blieben die Bauanträge – 2018 waren es 56 – in den vergangenen zehn Jahren in etwa auf dem gleichen Stand. Rund 1000 Arbeitsplätze bietet Dornhan. 1500 Arbeitnehmer müssten auspendeln. Der Einzelhandel bleibe eine Problemzone: "Das Internet ist übermächtig." Neueröffnungen seien selten. Die Gewerbeanmeldungen sind rückläufig. Das macht sich auch in der Gastronomie bemerkbar. Huber zählte sechs Lokale auf, die in den vergangenen sieben Jahren geschlossen haben.

Die Sozialhilfe bewege sich in Dornhan auf einem extrem niedrigen Niveau. "Uns geht es gut", folgerte Huber daraus. Auch im Hinblick auf die Arbeitslosenquote: Sie liege zwischen zwei und 2,5 Prozent. Das seien Traumwerte.