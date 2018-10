Sulz a. N. Zuschauer sind beeindruckt

Sulz/Vöhringen (ah). Das lief alles schon richtig gut ab. Jugendwart Martin Lutz war mit den Nachwuchsfeuerwehrleuten daher auch mehr als zufrieden.

Nach der Alarmierung rückten die Jugendlichen in sechs Fahrzeugen aus. Gleich nach dem Eintreffen bauten sie in Windeseile ein Wassernetz auf. Das Wasser wurde dem Neckar entnommen und zum Brandherd gepumpt. 25 Jugendliche aus Sulz und 13 aus Vöhringen bekämpften mit 14 C-Rohren das Feuer. Über 1000 Liter Wasser in der Minute verbrauchten sie. So bekamen sie den Brand sehr schnell in Griff. Die vielen Zuschauer waren von der Löscharbeit beeindruckt.

Abteilungskommandant Marcus Gnirß, der Stadtbrandmeister Eugen Heizmann entschuldigte, war stolz auf die Leistung des Nachwuchses. Nach dem zügigen Eintreffen sei ohne Hektik alles aufgebaut worden. Dabei habe jeder gewusst, was zu tun sei. Auch Cornelia Bitzer-Hildebrand, die Bürgermeister Gerd Hieber vertrat, war sichtlich angetan von der Übung. Sie bedankte sich bei den Teilnehmern und den Verantwortlichen, die sich um den Feuerwehrnachwuchs kümmern. Den lobenden Worten konnte sich Vöhringens Bürgermeister Stefan Hammer nur anschließen. Bei soviel Können sei ihm um die Feuerwehr nicht bange.