Sulz a. N. Zum wiederholten Mal Vandalismus beim Pfingstbrunnen

Sulz-Holzhausen - Der "Pfingstbrunnen" in Holzhausen wird beim Ortschaftsrat so langsam zum Dauerthema. Ortsvorsteher Gregor Plocher musste bei der jüngsten Sitzung zum wiederholten Mal von Vandalismus berichten. Erst vor wenigen Tagen war der Platz rund um die Schutzhütte von Müll übersät. Eine nicht angemeldete Gruppe machte sich auch an den Gerätschaften, der Grillstelle und Schutzhütte zu schaffen. Zum Glück sei die Renovierung noch nicht gestartet worden, so Plocher.