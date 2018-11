Sulz a. N. Zum Reformationstag Luther und seine Lieder

Sulz. Schwebende Klänge leiser gregorianischer Gesänge erfüllten den dunklen Raum der Stadtkirche. Langsam bewegten sich kleine Lichter vom Eingang her. Feierlich zogen die Kinder hinter vier "Mönchen" ein und brachten mit den abgestellten Teelichtern den Altar zum Leuchten. Der Chorraum erhellte sich.

"Our God is greater", intoniert von der sechsköpfigen Churchnight-Band, leitete über zur ersten Szene eines lebendigen, ansprechenden Spiels. Vier Mönche regten sich darüber auf, dass die Leute beim Gottesdienst deutsch singen. Die Texte müssten ihrer Meinung nach lateinisch bleiben. Eine zweite Szene beleuchtete die Auffassung von Martin Luther (Max Gaiser), nach der die Musik eine Gabe Gottes sei. Man erlebt ihn vertieft in sein Schreiben. Das Lied "Ein feste Burg ist unser Gott" ist im Entstehen. Unterbrochen wird er nur durch seine Frau Katharina ( Tabea Schneider), die sich um ihn wegen seines langen Arbeitens sorgt. Ihr teilt er sein Vorhaben mit, deutsche Texte nicht nur für die Gemeinde, sondern für die ganze Welt zu schreiben. Seine Lieder kommen an. Begeistert erzählen drei Frauen vom Weihnachtsgottesdienst, bei dem sie deutsch "Vom Himmel hoch" singen durften.

Ein Bogen zur heutigen vielfältigen Kirchenmusik wurde anschaulich geschlagen, zwei "Mönche" legten mit ihren engen Kutten ihre engstirnige Haltung bezüglich des Singens in der Kirche ab.