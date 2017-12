Sulz a. N. Zukunft ist ungewiss

In Vertretung der verhinderten Kassiererin Daniela Heppler stellte Galla den Kassenbericht vor. Das Geschäftsjahr endet trotz größerer Ausgaben mit einem Plus in der Kasse. Die Kasse war geprüft und eine einwandfreie Führung bescheinigt worden, so konnte der Vorstand insgesamt einstimmig entlastet werden. Der Verein hat zurzeit 40 Mitglieder.

Auf der Tagesordnung stand auch die Zukunft des Vereins. Im Raum stand die Auflösung. Galla steht aus Zeitmangel als Vorsitzende nicht mehr zur Verfügung, ebenso die Beisitzerin Anja Breier. Trotz intensiver Suche und persönlichen Ansprachen waren keine Nachfolger zu finden. Breier, die seit der Gründung 2003 dabei ist, wird sich aber weiterhin für die Bibliothek engagieren.

Die geringe Resonanz unter den Eltern bedauerte auch die stellvertretende Vorsitzende Monika Schneider. Rückblickend zeigte sie bei und nach der Gründung des Vereins 2003 eine engagierte Elternschaft auf. Dennoch plädierte sie dafür, den Förderverein weiterzuführen. Eine Satzungsänderung zur Verkleinerung des Vorstandsgremiums wurde angedacht. Der Verein mit der bestehenden Führung ruht im Moment. Anvisiert ist eine neue Sitzung im Mai, die über die Zukunft des Vereins entscheidet.